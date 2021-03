DAX – War es das mit der Korrektur oder kommt noch mehr?

Während sich die Standardwerte im DAX im Laufe der vorigen Woche noch überaus gut halten konnten, gab es insbesondere an der technologielastigen Nasdaq eine heftige Korrektur. Viele bekannte Namen wie Apple, Amazon, Facebook, Nvidia und Co. kamen gehörig unter die Räder, um schlussendlich am Freitag ein heftiges Comeback zu feiern. War dies schon das Tief der Korrektur oder kommt da noch mehr? Die Lage der aktuellen Märkte und wie es hier weitergehen wird, besprechen wir in unserer aktuellen Videoanalyse.

