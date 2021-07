DAX setzt Aufwärtstrend fort

Heute haben die US-Börsen aufgrund des nachgeholten Feiertages geschlossen und so wird es wohl auch in Europa eher wenige neue Impulse an den Börsen geben. Der DAX kann seinen Aufwärtstrend nach wie vor behaupten und die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs hält weiter an. Im S&P500 und an der Nasdaq geht es derzeit wesentlich steiler nach oben und die Indizes weisen aktuell schon leicht überkaufte Tendenzen auf. Anleger sollten daher in den kommenden Tagen vermehrt auf Gewinnmitnahmen und das Nachziehen von Stopps achten. Die nächste Korrektur könnte bereits in einigen Tagen erfolgen.

