DAX setzt Aufwärtsbewegung fort

Die US-Börsen mussten in der vorigen Woche mit den kämpfen und zeigten sich bis zum Donnerstag alles andere als freundlich. Besonders der Small-Cap Index Russell 2000 litt besonders stark und gab in den letzten Wochen deutlich nach. Erst zum Wochenschluss kam ein Gegenimpuls nach oben, welcher jedoch von den Futures am frühen Morgen heute bereits wieder attackiert wird. Lediglich der S&P500 zeigt sich weiterhin bullisch und führt das Siegerfeld an. In Deutschland kann sich der DAX ebenfalls recht positiv entwickeln und setzt seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Worauf Sie hier achten müssen, besprechen wir in der heutigen Videoanalyse.

Sie möchten Achim auch einmal live erleben und ihm direkt Fragen stellen? Das ist möglich. Melden Sie sich zu unseren kostenlosen Webinaren an und erleben Sie wie Achim die Märkte live analysiert. Jeden Donnerstag gibt es zudem in unserem unterhaltsamen YouTube Stream exzellente Live Trading Tipps.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen