DAX kurz vor Korrektur?

Zum Ende der vorigen Handelswoche waren teils heftige Abverkäufe an der zu beobachten. Die Börsen gingen mit roten Vorgaben ins Wochenende und die Frage steht nun im Raum, ob wir hier vielleicht den Beginn einer größeren Korrektur gesehen haben könnten. Bislang wurden Korrekturen in diesem Jahr immer bereitwillig von den Bullen gekauft, doch dass dies nicht ewig so weitergehen wird, ist völlig klar. Worauf Sie nun genau achten müssen, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.

