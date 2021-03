DAX – Kommt es zu einer weiteren Rallye?

Ob die Rallye an den globalen Börsen weitergeht oder nicht, entscheidet sich exakt hier. Die Wall Street hat Anfang März, wie erwartet, einen heftigen Bounce nach oben gestartet. Während die Nasdaq einiges an Boden gutmachen konnte, generierte der S&P500 und gleichzeitig auch der DAX ein neues Allzeithoch. Nun müssen die Indizes das dringend notwendige höhere Tief generieren, um erneut in den Rallye-Modus überzugehen. Worauf Sie hier achten müssen, erörtern wir in der aktuellen Videoanalyse. Diese Woche ist absolut entscheidend.

