DAX geht in neutrale Phase über

Die letzte Handelswoche stand in den USA ganz im Zeichen der Berichtssaison. Viele wichtige Unternehmen wie Apple, Mircosoft, Facebook und Co. haben ihre Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Die Zahlen waren im Großen und Ganzen überaus positiv, wenngleich einige Konzerne für das dritte Quartal die Euphorie der Erwartungen bewusst etwas drosselten. Die positivste Überraschung bei den High-Beta-Aktien lieferte Alphabet und die negativste der Online-Versandhändler Amazon. Letzteres belastete vor allem Techwerte am Freitag. Wie es nun mit der und insbesondere auch dem DAX in der kommenden Woche weitergeht, schauen wir uns im heutigen Marktbericht genauer an.

Sie möchten Achim auch einmal live erleben und ihm direkt Fragen stellen? Das ist möglich. Melden Sie sich zu unseren kostenlosen Webinaren an und erleben Sie wie Achim die Märkte live analysiert. Jeden Donnerstag gibt es zudem in unserem unterhaltsamen YouTube Stream exzellente Live Trading Tipps.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen