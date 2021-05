DAX – Einfach ist anders

Der US-Markt hat heute am Montag geschlossen und so wird sich die Action an der auf den Dienstag vertagen. Statistisch gesehen sind Handelswochen mit Feiertagen in den USA eher positiver Natur, sodass wir eher einer bullischen Börsenwoche entgegen blicken. Ob die großen High-Beta-Aktien wie Apple, Amazon und Co. jedoch die Rallye weiter stützen oder abwürgen werden und wie der DAX sich entwickelt schauen wir uns in der heutigen Videoanalyse genauer an.

Sie möchten Achim auch einmal live erleben und ihm direkt Fragen stellen? Das ist möglich. Melden Sie sich zu unseren kostenlosen Webinaren an und erleben Sie wie Achim die Märkte live analysiert. Jeden Donnerstag gibt es zudem in unserem unterhaltsamen YouTube Stream exzellente Live Trading Tipps.

