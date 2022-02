DAX: Diese Linien sind entscheidend

Die Börsen befinden sich nach wie vor in einer hochvolatilen Phase und die im Januar gestartete Korrektur ist noch immer nicht vorüber. Zinsängste und der Ukraine Konflikt belasten das Kursgeschehen und die Bullen bleiben vorerst eher im Hintergrund. Heute werden wir in Europa lediglich die Impulse der US-Futures zu sehen bekommen, denn die US-Börsen haben aufgrund des President-Days geschlossen. Richtig los geht es dann wieder ab kommenden Dienstag. Wie es diese Woche an den Märkten weitergehen könnte und wo sich wichtige Unterstützungszonen beim DAX befinden, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

Sie möchten Achim auch einmal live erleben und ihm direkt Fragen stellen? Das ist möglich. Melden Sie sich zu unseren kostenlosen Webinaren an und erleben Sie wie Achim die Märkte live analysiert. Jeden Donnerstag gibt es zudem in unserem unterhaltsamen YouTube Stream exzellente Live Trading Tipps.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen