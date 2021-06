DAX – Diese Ebene muss halten

Die globalen Indizes konnten sich auch im Laufe der vorigen Handelswoche gut behaupten. Dem DAX gelang sogar der Sprung in Richtung eines neuen Allzeithochs. Hier ist nun vor allem wichtig, dass die Ebene bei 15.500 Indexpunkten nicht mehr nach unten gebrochen wird. Im S&P 500 stehen wir unmittelbar vor einem möglichen Ausbruch nach oben, was sogar dafür sorgen könnte, dass der meist eher träge Monat Juni sich dieses Mal von seiner positiven Seite zeigen könnte. Dennoch gibt es einige Punkte in den Charts zu beachten. Welche dies genau sind, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.

