DAX: Die Bullen melden sich zurück

Die Korrektur an der ist seit Ende der vorigen Woche endlich beendet und wir sehen wieder etwas Licht am Ende des Tunnels. Eine eindrucksvolle Sektorrotation hinein in verschiedene Branchen gepaart mit zahlreichen starken Anstiegen in den Market-Leadern, zeigen ein breites Spektrum an Marktstärke. Dies könnte der große und erhoffte Wendepunkt seit Anfang des Jahres sein. Worauf Sie nun beim DAX und den US-Indizes achten sollten, besprechen wir in der heutigen Videoanalyse.

