DAX: Das sieht gut aus

In der vorigen Handelswoche konnten sich größtenteils die Bullen in Szene setzen. Mit neuen Allzeithochs an der Wall Street gehen wir wieder mit einer positiven Stimmung in die neue Handelswoche. Lediglich der DAX konnte noch keine neuen Hochs generieren, wenngleich das Gesamtbild auch hier überaus bullisch aussieht. Bei den Edelmetallen sehen wir wieder leichte Kaufsignale, obwohl es im September saisonal gesehen bislang meist nicht zu großen Rallyes gekommen ist. Die stärksten Sektoren an den US-Börsen waren dieses Mal Gambling-Aktien und der Bereich Resorts und Casinos.

