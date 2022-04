DAX: Das sieht bärisch aus

Es war der Donnerstag der vorigen Woche, welcher die Lage an der zugunsten der änderte. Die starken Zahlen von Tesla sorgten nur kurz für Euphorie unter den Anlegern und die Kursgewinne wurden von den großen Protagonisten eher dazu benutzt, um ihre Positionen auf den Markt zu werfen. Dieses klare Verkaufssignal setzte sich dann am Freitag fort und die bärische Gesamtstimmung wird sich wohl auch zu Wochenbeginn nicht so leicht abschütteln lassen. Worauf Sie nun beim DAX und den US-Indizes achten sollten, besprechen wir in der heutigen Videoanalyse.

Sie möchten Achim auch einmal live erleben und ihm direkt Fragen stellen? Das ist möglich. Melden Sie sich zu unseren kostenlosen Webinaren an und erleben Sie wie Achim die Märkte live analysiert. Jeden Donnerstag gibt es zudem in unserem unterhaltsamen YouTube Stream exzellente Live Trading Tipps.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen