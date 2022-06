DAX: Das ist die nächste wichtige Unterstützung

Auch im Laufe der vorigen Handelswoche konnten die Bullen keine positiven Impulse liefern. In den globalen Indizes ging es weiter in Richtung Süden und der Bärenmarkt setzt sich somit mit ungehinderter Härte weiter fort. Dennoch könnte es bald wieder zu einer Zwischenrallye kommen. Wo sich derzeit die nächsten wichtigen Niveaus beim DAX und den US-Indizes befinden, erfahren Sie in der heutigen Videoanalyse.

