DAX bricht nach oben aus

Die hat im Laufe der vorigen Woche zur längst überfälligen Bärenmarktrallye ausgeholt. Immerhin waren die US-Indizes nun bereits die siebte Woche in Folge im Minus. Dies haben wir nicht einmal beim Finanzcrash 2008/2009 zu sehen bekommen. Dementsprechend stark ist nun auch die Gegenbewegung nach oben und es ist nicht auszuschließen, dass sich diese Bewegung auch in den kommenden paar Tagen weiter fortsetzen dürfte. Ob sich daraus eine nachhaltige Trendwende bei den US-Indizes als auch beim DAX ergibt, erfahren Sie in dieser Video-Analyse.

Sie möchten Achim auch einmal live erleben und ihm direkt Fragen stellen? Das ist möglich. Melden Sie sich zu unseren kostenlosen Webinaren an und erleben Sie wie Achim die Märkte live analysiert. Jeden Donnerstag gibt es zudem in unserem unterhaltsamen YouTube Stream exzellente Live Trading Tipps.

