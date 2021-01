DAX: Boden konnte gehalten werden, wie geht es weiter?

In der vorigen Handelswoche zeigte sich der deutsche Aktienmarkt leicht verschnupft und es fehlte an Momentum. Dennoch konnten wichtige Böden gehalten werden. In den USA hingegen konnte wieder einmal ein Kursfeuerwerk gestartet werden. Die positiven Zahlen von Netflix haben die gesamte FANG-Gruppe wieder zum Leben erweckt. Diese haben bekanntlich einen großen Einfluss auf die Bewegung der US-Indizes und so wundert es kaum, dass vor allem die Nasdaq deutlich zulegen konnte. Die Rallye geht also munter weiter und die Anlegerwelt blickt bereits gespannt auf die nächsten wichtigen Quartalsergebnisse von Apple und Co..

