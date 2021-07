DAX: Aufwärtstrend beendet?

Die korrigierte im Laufe der vorigen Woche absolut nach Regieplan. Bereits in unserem letzten Marktbericht haben wir vor einer Korrektur gewarnt. Zahlreiche führende Titel wie Apple oder auch Nvidia waren in kürzester Zeit einfach zu schnell und zu steil gestiegen. Solche überkaufte Szenarien sind meist nur von kurzer Dauer und nun hat der Gesamtmarkt die Chance, sich ein wenig abzukühlen. Auch der DAX hat nach einigen Pullbacks mit der wichtigen Marke um 15.300 Punkten zu kämpfen. Wie es an den Aktienmärkten weitergehen kann, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

