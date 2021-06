DAX – Auf diese Marke kommt es jetzt an

Auch wenn das Momentum aktuell ein wenig zu wünschen übrig lässt, haben nach wie vor die Bullen das Zepter an den globalen Börsen fest in der Hand. Nachdem der S&P500 ein neues erreichen konnte, zieht nun auch der technologielastige Nasdaq-100 endlich nach. Auch Apple zieht mit, was ein überaus wichtiges Signal darstellt. Im DAX blickt weiterhin alles auf die Marke bei 15.500 Indexpunkten. Solange der Index dieses Niveau hält, ist sozusagen alles in Butter.

