DAX: Auf diese Marke kommt es an

Die Bullen konnten die große Chance auf eine Fortführung der Bärenmarktrallye nicht ganz nutzen und so bleibt nun wieder das Bangen, ob die Anstiege der letzten Woche auf Dauer halten werden. Besonders in den US-Indizes ist die Lage weiterhin angespannt. Das Tief der vorigen Woche darf hier keinesfalls nach unten gebrochen werden, da ansonsten die rasch wieder das Ruder an sich reißen würden. Wo sich aktuell die wichtigen Marken beim DAX und bei den US-Indizes befinden, besprechen wir in der heutigen Videoanalyse.

