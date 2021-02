DAX – Auf dem Weg zum Allzeithoch?

Die positive Stimmung an den Börsen hält weiter an und die etwas erhitzten Tendenzen konnten im Laufe der vorigen Handelswoche zum Teil abgebaut werden. Besonders der DAX zeigt derzeit ein überaus positives Bild und könnte vielleicht schon diese Woche neue Allzeithochs generieren. In den USA wird die Musik erst wieder ab morgen spielen, denn heute ist der US-Markt aufgrund des President-Days geschlossen. Wie es hier weitergeht, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.

